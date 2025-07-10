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عربي-دولي

ناشط بيئي إيراني تعرّض للجلد.. إليكم السبب

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:04
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تعرض الناشط البيئي أرمان شاديوند للجلد 30 جلدة يوم الثلاثاء بتهمة "إهانة" الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.
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وصدر الحكم، حسب وسائل إعلام إيرانية عن فرع 101 للمحكمة الجنائية في منطقة دره شهر الغربية يوم 17 آذار.

تمت تبرئة شاديوند من تهمة منفصلة تتعلق بإهانة أمين عام حزب الله حسن نصر الله في القضية نفسها.

ويواجه أيضًا حكمًا بالسجن لمدة عامين بموجب حكم منفصل أصدرته محكمة الثورة في إيلام في شباط. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في أيار.
وحسب وسائل الاعلام الايرانية،  أُلقي القبض على شاديوند في تشرين الثاني من العام الماضي بعد استدعائه من قِبل النيابة العامة في دره شهر. وأُفرج عنه بكفالة. (iran wire)
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