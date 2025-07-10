ناشط بيئي إيراني تعرّض للجلد.. إليكم السبب

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تعرض الناشط البيئي أرمان شاديوند للجلد 30 جلدة يوم الثلاثاء بتهمة "إهانة" السابق .وصدر الحكم، حسب وسائل إعلام إيرانية عن فرع 101 للمحكمة الجنائية في منطقة دره شهر الغربية يوم 17 آذار.تمت تبرئة شاديوند من تهمة منفصلة تتعلق بإهانة أمين عام في القضية نفسها.ويواجه أيضًا حكمًا بالسجن لمدة عامين بموجب حكم منفصل أصدرته محكمة في إيلام في شباط. وأيدت هذا الحكم في أيار.وحسب وسائل الاعلام الايرانية، أُلقي القبض على شاديوند في تشرين الثاني من العام الماضي بعد استدعائه من قِبل في دره شهر. وأُفرج عنه بكفالة. (iran wire)