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اختطاف وقتل 9 مدنيين في بلوشستان

Lebanon 24
11-07-2025 | 01:31
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قال مسؤول محلي يوم الجمعة إن مسلحين مجهولين اختطفوا تسعة ركاب من حافلة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ثم قتلوهم في وقت لاحق.
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وقال مساعد مفوض مقاطعة زهوب نافيد عالم للصحفيين إن الحادث وقع مساء الخميس في منطقة سور داكاي على الحدود بين مقاطعتي زهوب ولورالاي في بلوشستان.

تم العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في الجبال خلال الليل.

وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقفي الحادث وأدانوا بشدة عمليات القتل.

وأضاف شريف: "سيتم الثأر لدماء الأبرياء. إن قتل المواطنين الأبرياء هو عمل إرهابي علني يرتكبه إرهابيون ترعاهم الهند".

ولم يصدر أي رد فعل فوري من الهند على تصريحاته.

وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان، وهي منظمة محظورة، مسؤوليتها عن الهجوم في وقت لاحق. (الاناضول)


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