اختطاف وقتل 9 مدنيين في بلوشستان

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قال مسؤول محلي يوم الجمعة إن مسلحين مجهولين اختطفوا تسعة ركاب من حافلة في إقليم باكستان ثم قتلوهم في وقت لاحق.مفوض مقاطعة زهوب نافيد عالم للصحفيين إن الحادث وقع مساء الخميس في داكاي على الحدود بين مقاطعتي زهوب ولورالاي في بلوشستان.تم العثور على جثثهم مصابة بطلقات نارية في الجبال خلال الليل.وأكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية محسن نقفي الحادث وأدانوا بشدة عمليات القتل.وأضاف شريف: "سيتم الثأر لدماء الأبرياء. إن قتل المواطنين الأبرياء هو عمل إرهابي علني يرتكبه إرهابيون ترعاهم ".ولم يصدر أي رد فعل فوري من الهند على تصريحاته.وأعلنت ، وهي منظمة محظورة، مسؤوليتها عن الهجوم في وقت لاحق. (الاناضول)