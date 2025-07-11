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حزب العمال الكردستاني بعد تسليم سلاحه: نضالنا سيستمر بالطرق القانونية

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:27
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بعد بدء تسليم سلاحه، الجمعة، أكد حزب العمال الكردستاني الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي عبر الوسائل القانونية والديمقراطية.
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وقال حزب العمال الكردستاني في بيان: "من الآن فصاعدا سيستمر نضالنا من أجل الحرية بالطرق القانونية والسياسات الديمقراطية، وعلى أساس إصدار قوانين التكامل الديمقراطي لتحقيق هذا الهدف، نسلم أسلحتنا اليوم أمامكم بمحض إرادتنا".
 
 
وبدأ الحزب المرحلة الأولى من تسليم أسلحته في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "السلام والمجتمع الديمقراطي"، تخليها عن السلاح استجابة لنداء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وأكد بيان المجموعة: "ندمج نيتنا الطيبة وإرادتنا الصادقة من خلال تدمير أسلحتنا هنا اليوم في هذه اللحظة التاريخية. نؤمن بأن هذا الخطوة ستمهد الطريق لإصدار القوانين التي تدعم الدمج الديمقراطي. نتمنى أن يكون هذا القرار بداية جديدة للسلام والحرية".

وأضاف البيان: "نأمل أن يقدر الجميع قيمة هذه الخطوة التاريخية، وندعو جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم عملية السلام والحل الديمقراطي. كما نحث شعبنا وكل القوى السياسية على فهم الخصائص التاريخية لهذه المرحلة بشكل صحيح". (سكاي نيوز عربية) 
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