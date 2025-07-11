حزب العمال الكردستاني بعد تسليم سلاحه: نضالنا سيستمر بالطرق القانونية

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وقال الكردستاني في بيان: "من الآن فصاعدا سيستمر نضالنا من أجل الحرية بالطرق القانونية والسياسات ، وعلى أساس إصدار قوانين التكامل لتحقيق هذا الهدف، نسلم أسلحتنا اليوم أمامكم بمحض إرادتنا". بعد بدء تسليم سلاحه، الجمعة، أكد الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي عبر الوسائل القانونية والديمقراطية.وقال الكردستاني في بيان: "من الآن فصاعدا سيستمر نضالنا من أجل الحرية بالطرق القانونية والسياسات ، وعلى أساس إصدار قوانين التكامل لتحقيق هذا الهدف، نسلم أسلحتنا اليوم أمامكم بمحض إرادتنا".

وبدأ الحزب المرحلة الأولى من تسليم أسلحته في مدينة شمالي .



وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "السلام والمجتمع الديمقراطي"، تخليها عن السلاح استجابة لنداء زعيم حزب العمال الكردستاني .



وأكد بيان المجموعة: "ندمج نيتنا وإرادتنا الصادقة من خلال تدمير أسلحتنا هنا اليوم في هذه اللحظة التاريخية. نؤمن بأن هذا الخطوة ستمهد الطريق لإصدار القوانين التي تدعم الدمج الديمقراطي. نتمنى أن يكون هذا القرار بداية جديدة للسلام والحرية".



وأضاف البيان: "نأمل أن يقدر الجميع قيمة هذه الخطوة التاريخية، وندعو جميع والدولية إلى دعم عملية السلام والحل الديمقراطي. كما نحث شعبنا وكل على فهم الخصائص التاريخية لهذه المرحلة بشكل صحيح". (سكاي نيوز عربية)