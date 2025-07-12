في تدريبات بالذخيرة الحية.. تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأميركية

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بدأ الجيش ، السبت، نشر أحد أحدث أسلحته الهجومية وأكثرها دقة، وذلك قبل تدريبات بالذخيرة الحية تهدف إلى إظهار تصميم على مقاومة أي غزو صيني.وشوهدت شاحنتان مدرعتان مزودتان بأنظمة "هيمارس" المتطورة وهما تناوران حول مدينة تايتشونغ بالقرب من الساحل الأوسط لتايوان في اليوم الرابع من تدريبات سنوية تمتد 10 أيام، وتعد الأكثر شمولا حتى الآن.ومن المتوقع إجراء الجزء الخاص بالذخيرة الحية من التدريبات الأسبوع المقبل.