عواقب صحية.. "الأونروا" تحذر من انعدام المياه النظيفة في غزة!

حذرت لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، اليوم السبت، من عواقب صحية وخيمة بسبب انعدام المياه النظيفة.

Advertisement



وقالت أونروا، عبر " ": "لا صابون، لا مياه نظيفة. لا يمكن استحمام الأطفال في غزة بشكل صحيح بسبب الحصار المستمر".

وأضافت: "يمكن أن يؤدي هذا، بالإضافة إلى ازدحام الملاجئ وحرارة الصيف، إلى عواقب صحية وخيمة".



وختمت: "يجب رفع الحصار، ويجب السماح لأونروا باستئناف توصيل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواد النظافة الصحية إلى غزة".