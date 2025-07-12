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عربي-دولي

عواقب صحية.. "الأونروا" تحذر من انعدام المياه النظيفة في غزة!

Lebanon 24
12-07-2025 | 06:58
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم السبت، من عواقب صحية وخيمة بسبب انعدام المياه النظيفة.
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وقالت أونروا، عبر "فيسبوك": "لا صابون، لا مياه نظيفة. لا يمكن استحمام الأطفال في غزة بشكل صحيح بسبب الحصار المستمر".
 
 
وأضافت: "يمكن أن يؤدي هذا، بالإضافة إلى ازدحام الملاجئ وحرارة الصيف، إلى عواقب صحية وخيمة".

وختمت: "يجب رفع الحصار، ويجب السماح لأونروا باستئناف توصيل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواد النظافة الصحية إلى غزة".

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