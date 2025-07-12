27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من الذخائر إلى الجنود.. كوريا الشمالية تنخرط في الحرب إلى جانب موسكو
Lebanon 24
12-07-2025
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اعترافٍ يكشف حجم الدعم العسكري غير المسبوق، أعلن رئيس الاستخبارات الدفاعية
الأوكرانية
، كيريلو بودانوف، أن ما يصل إلى 40% من إجمالي الذخيرة الروسية المستخدمة في الحرب على
أوكرانيا
مصدرها
كوريا الشمالية
، مشيراً إلى تحول
بيونغ يانغ
إلى أحد أبرز مورّدي السلاح لموسكو.
Advertisement
وأوضح بودانوف، في مقابلة مع وكالة
بلومبرغ
، أن بيونغ يانغ تُشغّل مصانعها العسكرية على مدار الساعة، ولا تقتصر الإمدادات على قذائف المدفعية فحسب، بل تشمل أيضاً راجمات صواريخ متعددة، وصواريخ باليستية، وحتى أنظمة مدفعية ثقيلة مثل مدافع "كوكسان" ذاتية الحركة من عيار 170 ملم، التي شوهدت بالفعل على جبهات القتال.
دالدعم العسكري الكوري
الشمالي
لم يأتِ منفرداً، بل تزامن مع توقيع اتفاق
شراكة استراتيجية
بين
موسكو
وبيونغ يانغ في صيف عام 2024. ووفقاً للتقارير، يُزوّد
الكرملين
كوريا
الشمالية بـالدعم المالي والمعدات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي من طراز Pantsir-S1، في مقابل استمرار الإمدادات الحربية.
وفي تحوّل أكثر إثارة للقلق، تفيد مصادر أوكرانية عن أن
روسيا
تسعى إلى تجنيد متطوعين كوريين شماليين بعقود في الجيش الروسي، ما يُعد مؤشراً على تعميق العلاقة العسكرية بين البلدين وتوسيعها إلى مستوى بشري.
ورصدت الاستخبارات الأوكرانية نقل أنظمة إطلاق صواريخ KN-09 عيار 300 ملم إلى الجبهات، إضافة إلى راجمات مثبتة على مركبات خفيفة، من طراز Type 75، وهي نماذج جرى توثيق استخدامها في الهجمات الروسية. وتم تدمير أحد هذه الأنظمة مؤخراً باستخدام صواريخ HIMARS الأميركية الموجهة، حسب فيديو نشره فوج المهام الخاصة الرابع "رينجر" الأوكراني.
مواضيع ذات صلة
ماكرون: على الصين منع كوريا الشمالية من نشر جنودها في أراض أوروبية
Lebanon 24
ماكرون: على الصين منع كوريا الشمالية من نشر جنودها في أراض أوروبية
13/07/2025 03:04:34
13/07/2025 03:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية قدمت لروسيا 9 ملايين طلقة من ذخيرة المدفعية وقاذفات الصواريخ (رويترز)
Lebanon 24
كوريا الشمالية قدمت لروسيا 9 ملايين طلقة من ذخيرة المدفعية وقاذفات الصواريخ (رويترز)
13/07/2025 03:04:34
13/07/2025 03:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية
13/07/2025 03:04:34
13/07/2025 03:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: مشروع القبة الذهبية الصاروخية الأميركية هو سيناريو لحرب نووية فضائية
Lebanon 24
كوريا الشمالية: مشروع القبة الذهبية الصاروخية الأميركية هو سيناريو لحرب نووية فضائية
13/07/2025 03:04:34
13/07/2025 03:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"كلاب" شاركت في حرب إيران – إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث!
Lebanon 24
"كلاب" شاركت في حرب إيران – إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث!
16:52 | 2025-07-12
12/07/2025 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تثير الجدل.. "انفجار نووي" فوق إسرائيل من حساب مسؤول إيراني
Lebanon 24
صورة تثير الجدل.. "انفجار نووي" فوق إسرائيل من حساب مسؤول إيراني
16:47 | 2025-07-12
12/07/2025 04:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في قلب طهران.. ورشة إسرائيلية يديرها عملاء!
Lebanon 24
في قلب طهران.. ورشة إسرائيلية يديرها عملاء!
16:42 | 2025-07-12
12/07/2025 04:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خنادق للموتى في دولة قرب لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خنادق للموتى في دولة قرب لبنان.. شاهدوا الفيديو
16:41 | 2025-07-12
12/07/2025 04:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
Lebanon 24
"العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
16:26 | 2025-07-12
12/07/2025 04:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
09:01 | 2025-07-12
12/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)
02:20 | 2025-07-12
12/07/2025 02:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
09:22 | 2025-07-12
12/07/2025 09:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
00:18 | 2025-07-12
12/07/2025 12:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق في الـ"ABC" في الأشرفية
Lebanon 24
بالفيديو... حريق في الـ"ABC" في الأشرفية
08:08 | 2025-07-12
12/07/2025 08:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-07-12
"كلاب" شاركت في حرب إيران – إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث!
16:47 | 2025-07-12
صورة تثير الجدل.. "انفجار نووي" فوق إسرائيل من حساب مسؤول إيراني
16:42 | 2025-07-12
في قلب طهران.. ورشة إسرائيلية يديرها عملاء!
16:41 | 2025-07-12
خنادق للموتى في دولة قرب لبنان.. شاهدوا الفيديو
16:26 | 2025-07-12
"العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
16:00 | 2025-07-12
سماسرة يفرضون سطوتهم.. هكذا زاد "الكاش" معاناة سكان غزة!
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24