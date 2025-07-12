من الذخائر إلى الجنود.. كوريا الشمالية تنخرط في الحرب إلى جانب موسكو

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وأوضح بودانوف، في مقابلة مع وكالة ، أن بيونغ يانغ تُشغّل مصانعها العسكرية على مدار الساعة، ولا تقتصر الإمدادات على قذائف المدفعية فحسب، بل تشمل أيضاً راجمات صواريخ متعددة، وصواريخ باليستية، وحتى أنظمة مدفعية ثقيلة مثل مدافع "كوكسان" ذاتية الحركة من عيار 170 ملم، التي شوهدت بالفعل على جبهات القتال.دالدعم العسكري الكوري لم يأتِ منفرداً، بل تزامن مع توقيع اتفاق بين وبيونغ يانغ في صيف عام 2024. ووفقاً للتقارير، يُزوّد الشمالية بـالدعم المالي والمعدات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي من طراز Pantsir-S1، في مقابل استمرار الإمدادات الحربية.وفي تحوّل أكثر إثارة للقلق، تفيد مصادر أوكرانية عن أن تسعى إلى تجنيد متطوعين كوريين شماليين بعقود في الجيش الروسي، ما يُعد مؤشراً على تعميق العلاقة العسكرية بين البلدين وتوسيعها إلى مستوى بشري.ورصدت الاستخبارات الأوكرانية نقل أنظمة إطلاق صواريخ KN-09 عيار 300 ملم إلى الجبهات، إضافة إلى راجمات مثبتة على مركبات خفيفة، من طراز Type 75، وهي نماذج جرى توثيق استخدامها في الهجمات الروسية. وتم تدمير أحد هذه الأنظمة مؤخراً باستخدام صواريخ HIMARS الأميركية الموجهة، حسب فيديو نشره فوج المهام الخاصة الرابع "رينجر" الأوكراني.