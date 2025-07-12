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عربي-دولي

في قلب طهران.. ورشة إسرائيلية يديرها عملاء!

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:42
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داهمت السلطات الإيرانية، السبت، موقعا في العاصمة طهران، قالت إنه يستخدم من قبل "عملاء إسرائيليين" لتصنيع طائرات بدون طيار.
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وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة أجزاء من طائرة بدون طيار ومتفجرات داخل الموقع الذي تمت مداهمته.

ولم تحدد الشرطة مكان الحادث بالتحديد، واكتفت بالقول إنه يقع في العاصمة الإيرانية.


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