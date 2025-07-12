في قلب طهران.. ورشة إسرائيلية يديرها عملاء!

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داهمت السلطات ، السبت، موقعا في العاصمة ، قالت إنه يستخدم من قبل "عملاء إسرائيليين" لتصنيع طائرات بدون طيار.وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة أجزاء من طائرة بدون طيار ومتفجرات داخل الموقع الذي تمت مداهمته.ولم تحدد الشرطة مكان الحادث بالتحديد، واكتفت بالقول إنه يقع في .