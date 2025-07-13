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وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن للمرء إلا أن يخمن من كان صاحب الطلب هذه المرة، ولكن أحد أحدث المنشورات في الموقع تحت عنوان "سبق صحفي": يدعو إلى قبول صفقة مع الولايات المتحدة تتضمن "تخصيبا صفريا"، هو على ما يبدو حملة قذرة ومسيسة أخرى يتم إطلاقها بهدف تصعيد التوترات حول البرنامج النووي ".ونوهت الوزارة بأن أكدت مرات كثيرة على ضرورة حل الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين.وختمت قائلة: "ندعو العالمية المسؤولة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، والبحث بعمق في الموضوع، وعدم نشر الأكاذيب".من جانبه، نفى مصدر إيراني مطلع أمس السبت، المزاعم بأن أرسل رسالة إلى بشأن وقف تخصيب اليوانيوم.وقال المصدر إن "طهران لم تتلق مثل هذه الرسالة من بوتين بأي شكل من الأشكال. في آخر لقاء للرئيس الروسي مع عراقجي، لم تطرح مثل هذه المسألة في ذلك الاجتماع. بعد ذلك، لم يتم تبادل أي رسائل حول التخصيب الصفري عبر قنوات الاتصال بين وطهران".وكان موقع أكسيوس قد زعم نقلا عن مصادر قولها إن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأميركي والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم.