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عربي-دولي

روسيا ترفض تقرير أكسيوس عن بوتين وإيران وتصفه بـ"الحملة المسيسة القذرة"

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:53
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أكدت الخارجية الروسية أن ادعاءات موقع أكسيوس حول دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لإيران لقبول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الذي يمنع تخصيب اليورانيوم، تُعد "حملة مسيسة قذرة".
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 وجاء في بيان الوزارة: "لا يمكن للمرء إلا أن يخمن من كان صاحب الطلب هذه المرة، ولكن أحد أحدث المنشورات في الموقع تحت عنوان "سبق صحفي": بوتين يدعو إيران إلى قبول صفقة مع الولايات المتحدة تتضمن "تخصيبا صفريا"، هو على ما يبدو حملة قذرة ومسيسة أخرى يتم إطلاقها بهدف تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني".

ونوهت الوزارة بأن موسكو أكدت مرات كثيرة على ضرورة حل الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، وأعربت عن استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين.

وختمت وزارة الخارجية الروسية قائلة: "ندعو وسائل الإعلام العالمية المسؤولة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، والبحث بعمق في الموضوع، وعدم نشر الأكاذيب".

من جانبه، نفى مصدر إيراني مطلع أمس السبت، المزاعم بأن الرئيس الروسي أرسل رسالة إلى طهران بشأن وقف تخصيب اليوانيوم.

وقال المصدر إن "طهران لم تتلق مثل هذه الرسالة من بوتين بأي شكل من الأشكال. في آخر لقاء للرئيس الروسي مع عراقجي، لم تطرح مثل هذه المسألة في ذلك الاجتماع. بعد ذلك، لم يتم تبادل أي رسائل حول التخصيب الصفري عبر قنوات الاتصال بين روسيا وطهران".

وكان موقع أكسيوس قد زعم نقلا عن مصادر قولها إن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم.
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