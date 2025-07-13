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كان يخطط لهجوم إرهابي... سوريا توقف مسلّحًا مرتبطًا بـ"حزب الله" (صورة)

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:00
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أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بأن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف مسلح يُشتبه بانتمائه إلى "حزب الله".


وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف محمود فاضل، كان بحوزته عبوات ناسفة، وكان يخطط لاستخدامها في تنفيذ “أعمال إرهابية” داخل المنطقة، بحسب وصفها.


وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أنه حصل على المتفجرات عبر معابر تهريب غير شرعية.


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