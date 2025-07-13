نفّذ جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، عملية أمنية نوعية استباقية، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود فاضل، وذلك بعد تعقب ومتابعة، حيث ضُبط بحوزته عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بها في المنطقة، pic.twitter.com/XW8usoDS3d