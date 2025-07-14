نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة

Advertisement

وعد ، ، خلال اجتماعات عقدت مؤخراً، بأن ستستأنف الحرب في غزة بعد اتفاق وقف النار المقترح لمدة 60 يوماً، والذي يجري التفاوض حوله حالياً في ، وفق تقرير للقناة 12 .وقال لسموتريتش: "بعد الهدنة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمال غزة".كما طرح في اجتماعات مغلقة خطة لفصل السكان المدنيين في غزة عن حركة وحصرهم في شريط جنوب القطاع كـ"ضرورة إنسانية"، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة، حسب القناة 12.كذلك أكد نتنياهو لسموتريتش أنه سيلتزم بهذا الوعد، مشيراً إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن تدمير حماس.وقال لسموتريتش: "كنت حتى الآن مشغولاً بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان الجيش بتعليماتي". (العربية)