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عربي-دولي

أميركا ترحّل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:55
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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مذكرة، إن مسؤولي الهجرة قد يرحّلون المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، بعد إخطارهم بمدة لا تتجاوز 6 ساعات، وهو ما يرسم صورة عما ستكون عليه عمليات الترحيل.
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وورد في مذكرة بتاريخ الأربعاء الماضي، الموافق 9 تموز الجاري، من تود ليونز القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، أن الإدارة ستنتظر عموماً 24 ساعة على الأقل، قبل نقل شخص ما بعد إبلاغه بترحيله إلى ما يسمى "دولة ثالثة".

ومع ذلك، جاء في المذكرة أن الإدارة بوسعها ترحيلهم إلى ما يسمى "بلداً ثالثاً" بإشعار لا يتجاوز 6 ساعات "في ظروف ملحة"، ما دام تم منح الشخص فرصة التحدث مع محام. وتنص المذكرة على أنه يمكن إرسال المهاجرين إلى الدول التي تتعهد بعدم اضطهادهم أو تعذيبهم، "دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات".
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