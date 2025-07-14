أميركا ترحّل مهاجرين إلى "بلدان ثالثة"

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قال مسؤول كبير في في مذكرة، إن مسؤولي الهجرة قد يرحّلون المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، بعد إخطارهم بمدة لا تتجاوز 6 ساعات، وهو ما يرسم صورة عما ستكون عليه عمليات الترحيل.وورد في مذكرة بتاريخ الأربعاء الماضي، الموافق 9 الجاري، من تود ليونز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، أن الإدارة ستنتظر عموماً 24 ساعة على الأقل، قبل نقل شخص ما بعد إبلاغه بترحيله إلى ما يسمى "دولة ثالثة".ومع ذلك، جاء في المذكرة أن الإدارة بوسعها ترحيلهم إلى ما يسمى "بلداً ثالثاً" بإشعار لا يتجاوز 6 ساعات "في ظروف ملحة"، ما دام تم منح الشخص فرصة التحدث مع محام. وتنص المذكرة على أنه يمكن إرسال المهاجرين إلى الدول التي تتعهد بعدم اضطهادهم أو تعذيبهم، "دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات".