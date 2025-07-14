هجوم مصري على إسرائيل.. ما علاقة سوريا؟

شنّ الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري هجومًا حادًا على إسرائيل
، على خلفية استهدافها مواقع للجيش السوري في محافظة السويداء
، واصفًا ما جرى بأنه "بلطجة" وانتهاك صارخ للسيادة السورية
.
وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الاثنين: "تدخل الجيش الإسرائيلي
والاعتداء على الجيش السوري
الذي يسعى لفض الاشتباكات في السويداء، هو بلطجة تكشف عن تجاوز العدو لكل الحدود، ويمثل اعتداء سافرًا على أراضٍ عربية".
وحمّل بكري الحكومة السورية جزءًا من المسؤولية، معتبرًا أن صمتها المستمر إزاء "الاعتداءات الإسرائيلية
"، إلى جانب التوجه نحو التطبيع، شجّع إسرائيل على المضي قدمًا في انتهاكاتها، على حد تعبيره.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا
اشتباكات دامية، اندلعت عقب حادثة سلب على طريق دمشق
– السويداء، وتطورت إلى عمليات خطف متبادل بين مجموعات مسلحة من الدروز
وعشائر البدو، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقطع الطرقات وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المنطقة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية
أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة الداخلية
نشر وحداتها المتخصصة في المناطق المتأثرة، لتأمين المدنيين وفك الاشتباكات. (روسيا اليوم)