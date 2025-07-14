هجوم مصري على إسرائيل.. ما علاقة سوريا؟

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شنّ الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري هجومًا حادًا على ، على خلفية استهدافها مواقع للجيش السوري في محافظة ، واصفًا ما جرى بأنه "بلطجة" وانتهاك صارخ للسيادة .وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الاثنين: "تدخل الجيش والاعتداء على الذي يسعى لفض الاشتباكات في السويداء، هو بلطجة تكشف عن تجاوز العدو لكل الحدود، ويمثل اعتداء سافرًا على أراضٍ عربية".وحمّل بكري الحكومة السورية جزءًا من المسؤولية، معتبرًا أن صمتها المستمر إزاء "الاعتداءات "، إلى جانب التوجه نحو التطبيع، شجّع إسرائيل على المضي قدمًا في انتهاكاتها، على حد تعبيره.ويأتي هذا التصعيد بعد أن شهدت محافظة السويداء جنوبي اشتباكات دامية، اندلعت عقب حادثة سلب على طريق – السويداء، وتطورت إلى عمليات خطف متبادل بين مجموعات مسلحة من وعشائر البدو، ما أسفر عن سقوط ضحايا وقطع الطرقات وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المنطقة.من جانبها، أعلنت أنها بدأت بالتنسيق مع نشر وحداتها المتخصصة في المناطق المتأثرة، لتأمين المدنيين وفك الاشتباكات. (روسيا اليوم)