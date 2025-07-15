بزشيكان: نافذة الدبلوماسية مفتوحة ونسير بجدية في هذا الطريق

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أكد أن "الجمهورية الإسلامية ما تزال تؤمن بأن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة"، مشددًا على أن " تتابع هذا المسار السلمي بجدية"، بحسب وكالة "تسنيم".وكتب على منصة "إكس": "لكي نفتح آفاقًا جديدة، علينا أن ننظر إلى الماضي بنظرة نقدية. ما يقودنا نحو مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم، والتغيير، وصناعة طريق جديد عبر التوافق، والتعاطف، والعقلانية".أضاف: "نحن ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، ونسير بجدية في هذا الطريق السلمي".وفي تغريدة أخرى، قال: "في الاختبار الكبير الذي فرضته الحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل العديدة التي تعرض لها شعبنا، إلا أننا شهدنا أحد أبرز مشاهد المشاركة العامة والوحدة والتلاحم الاجتماعي في التاريخ المعاصر لإيران، حيث وقف الإيرانيون في الداخل والخارج، على اختلاف آرائهم، كيد واحدة في مواجهة العدو المعتدي".