تعليق صيني على تهديدات ترامب بعقوبات ضد روسيا

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انتقدت ، الثلاثاء، تهديد الأمريكي، بفرض رسوم جمركية على وبفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الروسي، واصفة الإجراءات المقترحة بأنها "إكراه" لن يحل الصراع في .وقال لين جيان، المتحدث باسم ، ردا على سؤال حول هذا التهديد في ، الثلاثاء: "لطالما آمنت الصين بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة . لا يوجد رابحون في حرب الرسوم الجمركية، والإكراه والضغط لا يحلان المشكلة".ومنح ، الاثنين، مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا وعقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي.وأظهرت بيانات رسمية أن الصين مشتر رئيسي للنفط الروسي، حيث استوردت مستويات قياسية من النفط الخام في عام 2024. ولطالما اعتبر محللون هذه المشتريات جزءًا من جهود بكين لتوفير شريان حياة اقتصادي لموسكو، شريكها الاستراتيجي الوثيق، التي تخضع لعقوبات شديدة.ورغم دعمها الاقتصادي لروسيا، ادعت الصين حيادها في الصراع، ودعت مرارا إلى إجراء محادثات لحل ما تسميه بـ"الأزمة الأوكرانية".وقال لين في تصريحاته، الثلاثاء: "نأمل أن تتمكن جميع الأطراف من تهيئة مناخ أفضل، وظروف مناسبة، والقيام بالمزيد من الإجراءات بما يعزز التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية". (بالعربية)