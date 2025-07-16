بنتيجة 12 صوتاً مؤيداً.. مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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صوّت ، أمس الثلاثاء، على استمرار تقديم تقارير حول الهجمات التي تستهدف السفن في من قبل الحوثيين في اليمن، بعد تجاهلهم المطالبات السابقة بوقف الهجمات فورًا.وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً بنتيجة 12 صوتاً مؤيداً مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، هي والصين والجزائر، احتجاجاً على الهجمات التي تستهدف اليمن، في إشارة إلى الجوية الأميركية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.ونفذت الأميركي هذه الضربات رداً على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على استهداف الجماعة لإسرائيل.ويمدد القرار، الذي شاركت في رعايته واليونان، أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 كانون الثاني 2026.(العربية)