صحيفة أميركية تكشف: إيران عثرت على ثغرات إسرائيل الدفاعية

أفادت ، الأربعاء، بأن وجدت الثغرات في الدفاعات الجوية من خلال التجربة والخطأ، وتمكنت في النصف الثاني من عمر الحرب من مضاعفة جدوى صواريخها.

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وذكرت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، أن إيران تمكنت من تحسين قدراتها على اختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال الحرب ووجدت فجوات فيها ما أدى إلى إصابات مباشرة.



ولفتت الصحيفة إلى أن 8%؜ من الصواريخ اجتازت الدفاعات الإسرائيلية في النصف الأول من الحرب و16% خلال النصف الثاني منها، ما يعني تضاعف وتيرة النجاح في تجاوز أنظمة الاعتراض والمضادات الجوية الإسرائيلية.



هذه البيانات تشير إلى أن إيران حددت واستغلت ثغرات في منظومة الدفاع الإسرائيلية، ما مكنها من إحداث إصابات مباشرة متزايدة في العمق . وتعد هذه النسبة غير مسبوقة مقارنة بالجولات السابقة من الصراع.



وأفادت مؤسسات التحليل والدفاع أيضا بأن فعالية الدفاعات الجوية الإسرائيلية ظلت عالية نسبيا لكنها لم تكن "مصفحة بشكل كامل"، وسمحت لبعض الصواريخ الإيرانية بالوصول إلى أهداف نوعية في مناطق حساسة، وهو ما تسبب بأضرار مباشرة وتداعيات حرجة على الأمن الداخلي والبنية التحتية. (روسيا اليوم)