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صحيفة أميركية تكشف: إيران عثرت على ثغرات إسرائيل الدفاعية

Lebanon 24
16-07-2025 | 02:11
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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، بأن إيران وجدت الثغرات في الدفاعات الجوية الإسرائيلية من خلال التجربة والخطأ، وتمكنت في النصف الثاني من عمر الحرب من مضاعفة جدوى صواريخها.
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وذكرت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، أن إيران تمكنت من تحسين قدراتها على اختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال الحرب ووجدت فجوات فيها ما أدى إلى إصابات مباشرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن 8%؜ من الصواريخ الإيرانية اجتازت الدفاعات الإسرائيلية في النصف الأول من الحرب و16% خلال النصف الثاني منها، ما يعني تضاعف وتيرة النجاح الإيراني في تجاوز أنظمة الاعتراض والمضادات الجوية الإسرائيلية.

هذه البيانات تشير إلى أن إيران حددت واستغلت ثغرات في منظومة الدفاع الإسرائيلية، ما مكنها من إحداث إصابات مباشرة متزايدة في العمق الإسرائيلي. وتعد هذه النسبة غير مسبوقة مقارنة بالجولات السابقة من الصراع.

وأفادت مؤسسات التحليل والدفاع أيضا بأن فعالية الدفاعات الجوية الإسرائيلية ظلت عالية نسبيا لكنها لم تكن "مصفحة بشكل كامل"، وسمحت لبعض الصواريخ الإيرانية بالوصول إلى أهداف نوعية في مناطق حساسة، وهو ما تسبب بأضرار مباشرة وتداعيات حرجة على الأمن الداخلي والبنية التحتية. (روسيا اليوم) 
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