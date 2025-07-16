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الجيش الإسرائيلي يُقيم ممرًا يفصل شرق خان يونس عن غربها ضمن عملياته في غزة

Lebanon 24
16-07-2025 | 04:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن إقامة ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس عن غربها، في إطار عملياته المستمرة ضد حركة حماس في المنطقة.
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وبحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الطريق الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "ماجن عوز"، تم إنشاؤه خلال الأسابيع الماضية من قبل الفرقة الـ36 التابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف "تفكيك البنية التحتية للإرهاب والعملاء" في خان يونس، وفق تعبير الجيش.

وأوضح البيان أن لواء المدرعات 188 ولواء المشاة "جولاني" التقيا مؤخرًا بعد الانتهاء من شق الممر الذي يبلغ طوله 15 كيلومترًا، والذي يُعد امتدادًا لممر "موراغ" الذي يفصل خان يونس عن مدينة رفح جنوبًا.

وأكد الجيش أن هذا الممر يشكّل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الضغط العسكري على حركة حماس، موضحًا أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال العمليات في خان يونس عشرات من عناصر الحركة، ودمرت أنفاقًا ومخابئ أسلحة.

تأتي هذه الخطوة وسط تقارير إسرائيلية تشير إلى نية إسرائيل ترسيخ وجود طويل الأمد في القطاع من خلال إنشاء نقاط ثابتة وتغيير خريطة الانتشار الميداني، وسط جدل داخلي متزايد حول مستقبل العملية العسكرية وملف مفاوضات التهدئة.
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