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خامنئي: إيران مستعدّة للردّ على أيّ هجوم جديد

Lebanon 24
16-07-2025 | 07:56
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اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أنّ "الهجمات الإسرائيلية كان هدفها إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية، وإثارة اضطرابات للإطاحة به".
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وقال خامنئي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن "حسابات وخطة المعتدين تمثّلت في إضعاف النظام، عبر استهداف شخصيات معيّنة، ومراكز حساسة في إيران".

وأفاد أن الخطوة هدفت إلى إثارة "الاضطرابات، ودفع الناس للنزول إلى الشارع للإطاحة بالنظام".
وقال إن "إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد".
وأضاف أن "طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل". (الامارات 24)
 
 
 
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