خامنئي: إيران مستعدّة للردّ على أيّ هجوم جديد

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اعتبر للجمهورية ، أنّ "الهجمات كان هدفها إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية، وإثارة اضطرابات للإطاحة به".وقال ، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن "حسابات وخطة المعتدين تمثّلت في إضعاف النظام، عبر استهداف شخصيات معيّنة، ومراكز حساسة في ".وأفاد أن الخطوة هدفت إلى إثارة "الاضطرابات، ودفع الناس للنزول إلى الشارع للإطاحة بالنظام".