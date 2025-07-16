بيان سوري شديد اللهجة رداً على الغارات الإسرائيلية

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أصدرت ، الأربعاء، بيانا شديد اللهجة عقب الضربات ، التي استهدفت والسويداء.وجاء في بيان الخارجية : "تدين السورية بأشد العبارات العدوان الغادر الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، ما أسفر عن عدد من القتلى وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة".وأضاف: "إن هذا الاعتداء السافر الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق الفوضى وتقويض الأمن والأمان في يمثل خرقا فاضحا لميثاق وللقانون الدولي الإنساني".وحمّلت سوريا " المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، وتؤكد أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".كما دعت السورية " وفي مقدمته إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".(سكاي نيوز)