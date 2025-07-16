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عربي-دولي
بيان سوري شديد اللهجة رداً على الغارات الإسرائيلية
Lebanon 24
16-07-2025
|
13:27
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أصدرت
وزارة الخارجية السورية
، الأربعاء، بيانا شديد اللهجة عقب الضربات
الإسرائيلية
، التي استهدفت
دمشق
والسويداء.
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وجاء في بيان الخارجية
السورية
: "تدين
الجمهورية العربية
السورية بأشد العبارات العدوان
الإسرائيلي
الغادر الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، ما أسفر عن عدد من القتلى وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة".
وأضاف: "إن هذا الاعتداء السافر الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق الفوضى وتقويض الأمن والأمان في
سوريا
يمثل خرقا فاضحا لميثاق
الأمم المتحدة
وللقانون الدولي الإنساني".
وحمّلت سوريا "
إسرائيل
المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، وتؤكد أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".
كما دعت
وزارة الخارجية
السورية "
المجتمع الدولي
وفي مقدمته
مجلس الأمن
إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".
(سكاي نيوز)
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