Advertisement

عربي-دولي

سوريا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
16-07-2025 | 14:15
A-
A+

Doc-P-1392582-638882974301225036.jpg
Doc-P-1392582-638882974301225036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت سوريا، اليوم الأربعاء، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن «لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية».
Advertisement

كانت إسرائيل قصفت، الأربعاء، المقر العام للجيش السوري في دمشق، بعدما هددت بتكثيف ضرباتها ضد القوات الحكومية إذا لم تنسحب من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد ثلاثة أيام من أعمال عنف خلفت أكثر من 300 قتيل.
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران بالأمم المتحدة: ندعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن
lebanon 24
17/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
17/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لبحث تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
lebanon 24
17/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغر لمناقشة اتفاق غزة
lebanon 24
17/07/2025 03:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:56 | 2025-07-16
16:57 | 2025-07-16
16:40 | 2025-07-16
16:30 | 2025-07-16
16:11 | 2025-07-16
16:10 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24