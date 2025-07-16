سوريا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الهجمات الإسرائيلية

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دعت ، اليوم الأربعاء، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن «لبحث تداعيات العدوان على الأراضي السورية».كانت قصفت، الأربعاء، المقر العام للجيش السوري في ، بعدما هددت بتكثيف ضرباتها ضد القوات الحكومية إذا لم تنسحب من مدينة ذات الغالبية الدرزية بعد ثلاثة أيام من أعمال عنف خلفت أكثر من 300 قتيل.