صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدعو للمرونة في مفاوضات غزة

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ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى في غزة ضمن صفقة محتملة في القطاع". قالت صحيفة " "، الخميس، إن ، طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة.ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى في غزة ضمن صفقة محتملة في القطاع".

وأضاف المصدر: "لم تحسم بعض كنسبة الرهائن إلى الأسرى الذين سيطلق سراحهم وخصوصا المحكومين بالمؤبد".



وتابع: " تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في ".



وأشار المصدر أيضا إلى إصرار حماس على "انسحاب الجيش إلى خطوط 2 آذار". (سكاي نيوز عربية)