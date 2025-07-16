Advertisement

عربي-دولي

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يدعو للمرونة في مفاوضات غزة

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1392674-638883292073779183.jpg
Doc-P-1392674-638883292073779183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من فريق التفاوض إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق في غزة.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى في غزة ضمن صفقة محتملة في القطاع".
 
وأضاف المصدر: "لم تحسم بعض القضايا كنسبة الرهائن إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وخصوصا المحكومين بالمؤبد".

وتابع: "حماس تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة".

وأشار المصدر أيضا إلى إصرار حماس على "انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 2 آذار". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي عن مصادر بالكابينت: نتنياهو قرر إبداء مرونة في قضية خرائط الانسحاب من غزة
lebanon 24
17/07/2025 09:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تبدي مرونة كبيرة في مفاوضات غزة خلال الساعات الأخيرة بما في ذلك ما تعلق بمحور موراغ
lebanon 24
17/07/2025 09:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: 70% من مباني غزة "غير صالحة للسكن"
lebanon 24
17/07/2025 09:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نبدي مرونة عالية بالمفاوضات الجارية حاليا في الدوحة
lebanon 24
17/07/2025 09:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2025-07-17
02:18 | 2025-07-17
02:15 | 2025-07-17
02:11 | 2025-07-17
01:30 | 2025-07-17
01:22 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24