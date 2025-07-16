حصيلة جديدة.. مقتل أكثر من 350 شخصا في أحداث السويداء

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أكثر من 350 شخصا قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب صباح الأحد الماضي، وفق حصيلة جديدة نشرها مساء أمس الأربعاء.وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحا من العشائر، ومقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء .وكان الأميركي، ماركو روبيو، قد قال أمس الأربعاء إنه تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في جنوب سوريا.وأضاف روبيو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأربعاء، "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا".وتابع قائلا: "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة".وشدد روبيو على أنه "سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقعه منهم تماما".وبدأ ، مساء أمس الأربعاء، الانسحاب من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت ، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".وشنت غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية أمس الأربعاء، مما أدى إلى تفجير جزء من مبنى وزارة الدفاع وإصابة مواقع قرب الرئاسي، متعهدة بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.(سكاي نيوز)