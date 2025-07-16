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عربي-دولي

حصيلة جديدة.. مقتل أكثر من 350 شخصا في أحداث السويداء

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:40
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أكثر من 350 شخصا قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا صباح الأحد الماضي، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء.
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وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحا من العشائر، ومقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد قال أمس الأربعاء إنه تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في جنوب سوريا.

وأضاف روبيو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الأربعاء، "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا".

وتابع قائلا: "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة".

وشدد روبيو على أنه "سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقعه منهم تماما".

وبدأ الجيش السوري، مساء أمس الأربعاء، الانسحاب من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء، مما أدى إلى تفجير جزء من مبنى وزارة الدفاع وإصابة مواقع قرب القصر الرئاسي، متعهدة بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.(سكاي نيوز)
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