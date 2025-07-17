Advertisement

عربي-دولي

الحكومة السورية غير متورطة في انتهاكات ارتُكبت في السويداء.. هذا ما كشفته تقارير استخباراتية أميركية

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1392689-638883334327541748.jpg
Doc-P-1392689-638883334327541748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير استخباراتية أميركية رفيعة المستوى بأن الحكومة السورية غير متورطة في أي انتهاكات ارتُكبت في مدينة السويداء بجنوب سوريا، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
Advertisement

هذا التأكيد يأتي في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي كبير ضد أهداف تابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا وفي العاصمة دمشق، مدفوعاً باتهامات إسرائيلية بحدوث "انتهاكات" بحق الدروز على يد مجموعات تابعة لدمشق، بحسب "أكسيوس".

وتصاعدت الضربات الإسرائيلية ضد أهداف سورية، بما في ذلك مواقع عسكرية قرب القصر الرئاسي في دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذه الضربات تهدف إلى "حماية الأقلية الدرزية" في سوريا.

وأشار مسؤول أميركي رفيع لموقع "أكسيوس" إلى أن تصرفات إسرائيل تتأثر بضغوط سياسية داخلية من الطائفة الدرزية في إسرائيل، التي تشكل حوالي 2 بالمئة من السكان، على حكومة بنيامين نتنياهو.

الاستخبارات الأميركية تخالف الرواية الإسرائيلية
وعلى النقيض من الرواية الإسرائيلية، أكد مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس" أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية لا تُظهر أي تورط للحكومة السورية في أي انتهاكات ارتُكبت في السويداء.

يأتي هذا بينما تعهدت إسرائيل بإرسال تعزيزات إلى الحدود مع سوريا لتسهيل شن المزيد من الضربات و"وقف الهجمات ضد الدروز"، حسب تعبيرها.

من جهتها، أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقها البالغ من الهجمات الإسرائيلية، وطلبت من إسرائيل وقف ضرباتها على أهداف تابعة للحكومة السورية، وبدء محادثات مباشرة مع دمشق.

ويخشى المسؤولون الأميركيون أن تؤدي هذه الهجمات إلى زعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة، وتتسبب بـ"تقويض خطير" للتقدم نحو اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا.

وأجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، عدة مكالمات مع رون ديرمر، كبير مستشاري نتنياهو، للضغط من أجل خفض التصعيد، طالباً من الإسرائيليين "التهدئة والهدوء".(العربية)
    



مواضيع ذات صلة
بيدرسون: على السلطات السورية التحقيق في انتهاكات السويداء
lebanon 24
17/07/2025 09:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيدرسن يحثّ السلطات السورية على التحقيق بشفافية وعلنية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السويداء
lebanon 24
17/07/2025 09:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في السويداء
lebanon 24
17/07/2025 09:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الدولة تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بالمحاسبة
lebanon 24
17/07/2025 09:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2025-07-17
02:18 | 2025-07-17
02:15 | 2025-07-17
02:11 | 2025-07-17
01:30 | 2025-07-17
01:22 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24