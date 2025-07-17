ترامب يبدي رغبته في استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

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قال إنه يود أن يستقيل رئيس من منصبه، لكنه أقر بأن كثيرين قالوا إن إقالته ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق.أدلى بهذه التصريحات في مقابلة بثت يوم الأربعاء.وجه ترامب انتقادات إلى باول بشكل شبه يومي في الأيام القليلة الماضية بسبب عدم الإقدام على خفض أسعار الفائدة.وعبر وبعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لمجلس لاحتياطي الاتحادي في التي تصل إلى 2.5 مليار دولار.