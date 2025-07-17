روسيا: مُسيرات أوكرانية تستهدف موسكو ومناطق أخرى

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قالت السلطات الروسية اليوم الخميس إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 122 طائرة مسيرة أطلقتها خلال الليل واستهدفت العاصمة ومناطق روسية أخرى، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.وذكرت على تطبيق تيليغرام أن أكثر من نصف الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وأضافت أن ثلاث دُمرت فوق منطقة موسكو.وقال أنوخين حاكم على تيليغرام إن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة وتعرضت منشأة مدنية لأضرار طفيفة في المنطقة المتاخمة للحدود مع .وأفاد غلادكوف حاكم بيلغورود في بوقوع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين.