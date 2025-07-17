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عربي-دولي

روسيا: مُسيرات أوكرانية تستهدف موسكو ومناطق أخرى

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:52
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قالت السلطات الروسية اليوم الخميس إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 122 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل واستهدفت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام أن أكثر من نصف الطائرات المسيرة دمرت فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وأضافت أن ثلاث مسيرات دُمرت فوق منطقة موسكو.

وقال فاسيلي أنوخين حاكم سمولينسك على تيليغرام إن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة وتعرضت منشأة مدنية لأضرار طفيفة في المنطقة المتاخمة للحدود مع روسيا البيضاء.

وأفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود في جنوب روسيا بوقوع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين.
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