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عربي-دولي

تقييم جديد يكشف "حجم الأضرار" بعد الضربة الأميركية على إيران

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:05
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خلص تقييم أميركي جديد إلى أن الضربات، التي شنتها واشنطن على 3 منشآت نووية إيرانية، دمرت موقعا واحدا فقط "إلى حد كبير".
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وكشفت شبكة "إن بي سي نيوز" أن التقييم الجديد جزء من جهود إدارة ترامب لتقييم وضع البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات التي استهدفت منشآت إيران، مشيرة إلى أن مشرعين أميركيين ومسؤولين في وزارة الدفاع ودول حليفة اطلعوا على تفاصيل التقييم خلال الأيام الماضية.

ووجد التقييم أن أحد المواقع الثلاثة التي استهدفت، الشهر الماضي، قد دمر إلى حد كبير، لكن الموقعين الآخرين لم يتعرضا لأضرار جسيمة، بحسب ما أفاد به خمسة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على التفاصيل لـ"إن بي سي نيوز".

وأوضحوا أن "أحد المواقع دمر بشكل كبير مما أدى إلى تعطيل العمل فيه، أما الموقعان الآخران فلم يتعرضا لأضرار جسيمة، وتستطيع إيران أن تستأنف فيهما التخصيب خلال الأشهر المقبلة إذا رغبت في ذلك".

كما أوردت "إن بي سي نيوز" أن القيادة المركزية الأميركية كانت تخطط لشن هجمات واسعة داخل إيران، وكانت ستشمل ضرب ثلاثة مواقع إضافية، ضمن عملية كانت ستمتد لعدة أسابيع بدلا من ليلة واحدة، بحسب مسؤول أميركي حالي ومسؤولين سابقين.

وأشارت إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على تلك الخطة لكنه رفضها، لأنها تتعارض مع توجيهاته في السياسة الخارجية الهادفة إلى إخراج الولايات المتحدة من النزاعات الخارجية، وليس التورط فيها أكثر، إضافة إلى الخشية من عدد الضحايا التي ستخلفها العملية لكلا الطرفين".

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطة: "كنا مستعدين للذهاب إلى أقصى الحدود في خياراتنا، لكن الرئيس لم يرد ذلك".
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