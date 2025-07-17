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عربي-دولي
نزوح جماعي من أطراف السويداء بعد انسحاب الجيش (صور)
Lebanon 24
17-07-2025
|
10:28
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تشهد أطراف محافظة
السويداء
موجة نزوح واسعة، على وقع انسحاب لوحدات
الجيش السوري
.
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وبحسب تقارير إعلامية
سورية
، تم توثيق حالات نزوح كثيفة من المناطق الواقعة في أطراف المحافظة، لا سيما من قبل عائلات البدو، حيث أظهرت صور بثّتها "الإخبارية
السورية
" أفرادًا من هذه العائلات يسيرون على الأقدام أو ينقلون ما تيسر من أثاثهم عبر شاحنات صغيرة.
وذكرت صحيفة "الوطن" أن هذه العائلات تلقت مهلة لمغادرة المدينة من قبل مجموعات مسلحة يُقال إنها تابعة لشيخ عقل
الطائفة الدرزية
الشيخ
حكمت الهجري
.
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