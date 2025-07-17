نزوح جماعي من أطراف السويداء بعد انسحاب الجيش (صور)

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تشهد أطراف محافظة موجة نزوح واسعة، على وقع انسحاب لوحدات .وبحسب تقارير إعلامية ، تم توثيق حالات نزوح كثيفة من المناطق الواقعة في أطراف المحافظة، لا سيما من قبل عائلات البدو، حيث أظهرت صور بثّتها "الإخبارية " أفرادًا من هذه العائلات يسيرون على الأقدام أو ينقلون ما تيسر من أثاثهم عبر شاحنات صغيرة.وذكرت صحيفة "الوطن" أن هذه العائلات تلقت مهلة لمغادرة المدينة من قبل مجموعات مسلحة يُقال إنها تابعة لشيخ عقل الشيخ .