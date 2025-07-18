إصابة روسي في سفينة شحن يونانية أغرقها مسلحون حوثيون

Advertisement

نقلت يوم الخميس عن مصدر أن أحد أفراد الطاقم الروسي لسفينة شحن يونانية أغرقها مسلحون حوثيون يخضع للعلاج في اليمن.وذكرت الوكالة أن البحار الروسي اسمه أليكسي جالاكتيونوف، وهو واحد من عدد من أفراد الطاقم الذين التقطتهم البحرية بعد غرق السفينة.ونقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرجل، الذي أصيب بجروح جراء الهجوم، يتحسن بشكل ملحوظ الآن.وكانت مصادر بقطاع الأمن البحري قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 10 بحارة، ثمانية من أفراد الطاقم واثنين من أفراد الحراسة، وتم نقلهم إلى . وقالت المصادر إن جميع أفراد الطاقم فلبينيون باستثناء روسي واحد.وقالت المصادر إن الحوثيين المتحالفين مع أغرقوا السفينة إترينيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 22 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس مسلحين بعد أن هاجموا السفينة بمسيرات بحرية وقذائف صاروخية على مدى يومين متتاليين.واعتُبر الباقون البالغ عددهم 15 ممن كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وتم إلغاء عملية بحث خاصة للعثور عليهم.