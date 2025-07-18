Advertisement

عربي-دولي

بعد ضربات دمشق... هل بات أحمد الشرع على قائمة أهداف إسرائيل؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1393276-638884376259810920.jpg
Doc-P-1393276-638884376259810920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعَّدت إسرائيل من وتيرة هجماتها على سوريا، الأربعاء، باستهداف العاصمة دمشق، وهو ما اعتبرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أخطر أزمة يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع في ولايته التي بدأت منذ سبعة أشهر.
Advertisement
وأضافت المجلة أن الرئيس السوري ربما يكون قد كسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه قد يُدرج قريباً على قائمة أهداف إسرائيل.
وذكرت أن العمليات الإسرائيلية هي الأشد كثافةً في سوريا منذ أن شنّ الجيش الإسرائيلي حملة غارات واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية، واستولى على مزيد من الأراضي الجنوبية، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مباشرةً.
وتابعت أنه، مع تصاعد حدة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم دعوات الشرع لخفض التصعيد، قد يصبح الرئيس السوري الجديد هدفاً، كما حدث مع العديد من كبار أعداء إسرائيل خلال الأشهر الـ21 الماضية.
وقال رضا منصور، السفير الإسرائيلي السابق الرئيس التنفيذي الحالي لمنظمة "يهود يثرون للدروز»، لنيوزويك: «أثبتت إسرائيل مؤخراً أنها إذا شعرت بأن قائداً معيناً، يُشكّل تهديداً واضحاً لأمنها القومي، فإنها ستتحرك".
وأضاف منصور: "إنها حقيقة. لقد حدث ذلك خلال العامين الماضيين. ولن يكون هذا الخيار الأول لإسرائيل. ربما تُدرك إسرائيل أنها قد تُشعل فتيل فوضى في سوريا، لكن الأمر يعتمد على ما إذا كان هو مَن بدأ هذه الفوضى أصلاً، فعندئذٍ يجب منح الفرصة لقادة آخرين".
وذكر منصور أنه "إذا لم يلتزم الشرع بالدفاع عن حقوق الدروز في الجنوب، فقد يواجه إنشاء منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، على غرار القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة التي تأسَّست في الشمال الشرقي بالسنوات الأولى من الحرب الأهلية".
وقال منصور: "سيساعد الدروز إسرائيل على تحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، من خلال منحهم حكماً ذاتياً هناك، وسيكون ذلك، في رأيي، مفيداً للجميع".
وأضاف: "إنه مفيد لإسرائيل، ومفيد للدروز. وإذا لم تُدرك الحكومة في دمشق أهمية توحيد البلاد، فسيكون ذلك ثمن سياستها". (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد
lebanon 24
18/07/2025 14:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: رئيس الأركان يوجه بتكثيف الضربات ضد أهداف حكومية في دمشق
lebanon 24
18/07/2025 14:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيليّة... هل غادر الشرع دمشق؟
lebanon 24
18/07/2025 14:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران
lebanon 24
18/07/2025 14:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-07-18
07:00 | 2025-07-18
06:48 | 2025-07-18
06:38 | 2025-07-18
06:34 | 2025-07-18
06:26 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24