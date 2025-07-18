بعد ضربات دمشق... هل بات أحمد الشرع على قائمة أهداف إسرائيل؟

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صعَّدت من وتيرة هجماتها على ، الأربعاء، باستهداف العاصمة ، وهو ما اعتبرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أخطر أزمة يواجهها الرئيس السوري أحمد في ولايته التي بدأت منذ سبعة أشهر.وأضافت المجلة أن الرئيس السوري ربما يكون قد كسب ود الرئيس الأميركي ترمب، لكنه قد يُدرج قريباً على قائمة أهداف إسرائيل.وذكرت أن العمليات هي الأشد كثافةً في سوريا منذ أن شنّ الجيش حملة غارات واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية، واستولى على مزيد من الأراضي الجنوبية، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع مباشرةً.وتابعت أنه، مع تصاعد حدة خطاب ، رغم دعوات الشرع لخفض التصعيد، قد يصبح الرئيس السوري الجديد هدفاً، كما حدث مع العديد من كبار أعداء إسرائيل خلال الأشهر الـ21 الماضية.وقال رضا منصور، السفير الإسرائيلي السابق الرئيس التنفيذي الحالي لمنظمة "يهود يثرون للدروز»، لنيوزويك: «أثبتت إسرائيل مؤخراً أنها إذا شعرت بأن قائداً معيناً، يُشكّل تهديداً واضحاً لأمنها القومي، فإنها ستتحرك".وأضاف منصور: "إنها حقيقة. لقد حدث ذلك خلال العامين الماضيين. ولن يكون هذا الخيار الأول لإسرائيل. ربما تُدرك إسرائيل أنها قد تُشعل فتيل فوضى في سوريا، لكن الأمر يعتمد على ما إذا كان هو مَن بدأ هذه الفوضى أصلاً، فعندئذٍ يجب منح الفرصة لقادة آخرين".وذكر منصور أنه "إذا لم يلتزم الشرع بالدفاع عن حقوق الدروز في الجنوب، فقد يواجه إنشاء منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، على غرار القوات المدعومة من التي تأسَّست في الشرقي بالسنوات الأولى من ".وقال منصور: "سيساعد الدروز إسرائيل على تحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، من خلال منحهم حكماً ذاتياً هناك، وسيكون ذلك، في رأيي، مفيداً للجميع".وأضاف: "إنه مفيد لإسرائيل، ومفيد للدروز. وإذا لم تُدرك الحكومة في دمشق أهمية توحيد البلاد، فسيكون ذلك ثمن سياستها". (الشرق الأوسط)