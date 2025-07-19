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عربي-دولي
لليوم الرابع على التوالي.. هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:21
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قالت السلطات إن أمطارا غزيرة هطلت على
كوريا الجنوبية
لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، ما حال دون عودة نحو ثلاثة آلاف شخص إلى منازلهم، فيما تُركت الماشية عالقة حتى أعناقها في المياه الآخذة في الارتفاع مع وصول حصيلة القتلى إلى أربعة وفقدان شخصين.
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ودعا مسؤولو الأرصاد الجوية إلى توخي أقصى درجات الحذر من مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات متوقعين استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين في بعض المناطق مع إصدار تحذيرات في معظم أنحاء البلاد.
وأوضحت
وزارة الداخلية
أنه حتى الساعة السادسة
صباح اليوم
السبت لا يزال 2816 شخصا خارج منازلهم من إجمالي أكثر من سبعة آلاف شخص تم إجلاؤهم خلال الأيام الماضية التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان اثنين.
وذكرت الوزارة أن أكثر من 641 مبنى و388 طريقا و59 مزرعة تضررت جراء مياه الأمطار.
ومن المتوقع أيضا هطول أمطار في
كوريا الشمالية
المجاورة.
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