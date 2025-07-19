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عربي-دولي

فتوى جديدة في سوريا.. هذا ما اصدره مجلس الإفتاء بخصوص أحداث السويداء

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:39
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أصدر “مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية” فتوى شرعية تناول فيها تطورات الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء، مؤكداً على عدد من المبادئ الشرعية والإنسانية، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر واعتداءات.
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وأكد المجلس في بيانه أن من المسلّمات حرمة الخيانة والاستعانة بالعدو الصهيوني المحتل الغادر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أن هذا التحالف يُعد خروجاً عن ثوابت الأمة وعداءً صريحاً لله ولرسوله والمؤمنين.

وشدد البيان على حرمة قتل الأطفال والنساء، والاعتداء على المدنيين والضعفاء، وضرورة إخراج المجرمين من ديارهم، مشيراً إلى أن الاعتداء على الناس في الشهر الحرام أمر مرفوض بإجماع العلماء.

كما دعا المجلس إلى تحريم الفتن والاعتداء على الممتلكات والأحياء، وضرورة التحقيق والتبيّن قبل نشر الأخبار والتفاعل معها، مؤكداً أن الدولة مسؤولة شرعاً عن حماية جميع المواطنين دون تمييز، وبسط الأمن، ودرء الفتن، ونصرة المظلومين.

واختتم المجلس بيانه بالدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، وأن يحفظ الله سوريا من الفتن والبلاء، ويحقن دماء السوريين
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