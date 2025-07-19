أرمينيا اذربيجان على أعتاب السلام.. وواشنطن حققت "معجزة دبلوماسية"

Advertisement

أعلن أن وأذربيجان تقتربان من إبرام اتفاق سلام تاريخي بينهما، واصفاً ما تحقق حتى الآن بأنه "معجزة" دبلوماسية بفضل الجهود .وخلال عشاء جمعه مع أعضاء في الأمريكي، صرّح ، بحسب ما نقلته القنوات التلفزيونية الأمريكية: "أرمينيا، أذربيجان، لقد حققنا معجزة هناك، والاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه".ويأتي هذا التطور في ظل تحركات دولية متواصلة لرأب الصدع بين البلدين، خاصة بعد الحرب القصيرة في أيلول 2023 التي أطلقتها باكو لاستعادة السيطرة الكاملة على إقليم قره باغ، وأعلنت على إثرها "استعادة الوحدة الإقليمية"، فيما أعلنت السلطات الفعلية للإقليم "حل أرتساخ" غير المعترف بها ابتداءً من كانون الثاني 2024.وكانت يريفان قد أبدت في أيار 2023 استعدادها للاعتراف بسيادة أذربيجان ضمن حدود ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك إقليم قره باغ، في خطوة مفصلية فتحت الباب أمام مفاوضات مكثفة بوساطة روسية وأمريكية وأوروبية.وفي سياق متصل، اقترح لدى يريفان، كوبيركين، عقد مراسم توقيع اتفاق السلام على منصة روسية، في مؤشر على تنافس دولي لتثبيت النفوذ في منطقة جنوب القوقاز.ويبقى السؤال: هل تنجح هذه "المعجزة الدبلوماسية" في إنهاء أحد أطول النزاعات في الشرقية، أم أن الحسابات الجيوسياسية ستفرض واقعاً مختلفاً؟