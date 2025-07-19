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عربي-دولي
أرمينيا اذربيجان على أعتاب السلام.. وواشنطن حققت "معجزة دبلوماسية"
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:41
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أعلن
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن
أرمينيا
وأذربيجان تقتربان من إبرام اتفاق سلام تاريخي بينهما، واصفاً ما تحقق حتى الآن بأنه "معجزة" دبلوماسية بفضل الجهود
الأمريكية
.
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وخلال عشاء جمعه مع أعضاء في
مجلس الشيوخ
الأمريكي، صرّح
ترامب
، بحسب ما نقلته القنوات التلفزيونية الأمريكية: "أرمينيا، أذربيجان، لقد حققنا معجزة هناك، والاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه".
ويأتي هذا التطور في ظل تحركات دولية متواصلة لرأب الصدع بين البلدين، خاصة بعد الحرب القصيرة في أيلول 2023 التي أطلقتها باكو لاستعادة السيطرة الكاملة على إقليم قره باغ، وأعلنت على إثرها "استعادة الوحدة الإقليمية"، فيما أعلنت السلطات الفعلية للإقليم "حل
جمهورية
أرتساخ" غير المعترف بها ابتداءً من كانون الثاني 2024.
وكانت يريفان قد أبدت في أيار 2023 استعدادها للاعتراف بسيادة أذربيجان ضمن حدود ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك إقليم قره باغ، في خطوة مفصلية فتحت الباب أمام مفاوضات مكثفة بوساطة روسية وأمريكية وأوروبية.
وفي سياق متصل، اقترح
السفير الروسي
لدى يريفان،
سيرغي
كوبيركين، عقد مراسم توقيع اتفاق السلام على منصة روسية، في مؤشر على تنافس دولي لتثبيت النفوذ في منطقة جنوب القوقاز.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه "المعجزة الدبلوماسية" في إنهاء أحد أطول النزاعات في
أوروبا
الشرقية، أم أن الحسابات الجيوسياسية ستفرض واقعاً مختلفاً؟
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