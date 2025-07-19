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عربي-دولي
تعليق جديد من وزير الخارجية التركي.. هذا ما قاله عن سوريا
Lebanon 24
19-07-2025
|
04:43
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ابلغ
وزير الخارجية
التركية
هاكان فيدان
نظيره الأميركي
ماركو روبيو
في اتصال هاتفي بأن الصراع في
سوريا
يجب أن يتوقف على الفور.
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وقال فيدان إنه يدعم الدور البناء الذي تضطلع به
الولايات المتحدة
في سوريا وإن
تركيا
مستعدة للعمل معها من أجل التوصل لنهاية دائمة للصراع.
وتابع فيدان إن تدخلات
إسرائيل
في الأراضي
السورية
تزيد من تفاقم المشكلة، وإن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يقوض أيضا جهود السلام الإقليمي.
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