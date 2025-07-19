تعليق جديد من وزير الخارجية التركي.. هذا ما قاله عن سوريا

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ابلغ نظيره الأميركي في اتصال هاتفي بأن الصراع في يجب أن يتوقف على الفور.وقال فيدان إنه يدعم الدور البناء الذي تضطلع به في سوريا وإن مستعدة للعمل معها من أجل التوصل لنهاية دائمة للصراع.وتابع فيدان إن تدخلات في الأراضي تزيد من تفاقم المشكلة، وإن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يقوض أيضا جهود السلام الإقليمي.