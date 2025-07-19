Advertisement

عربي-دولي

تعليق جديد من وزير الخارجية التركي.. هذا ما قاله عن سوريا

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1393808-638885223262692721.jpg
Doc-P-1393808-638885223262692721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ابلغ وزير الخارجية التركية هاكان فيدان نظيره الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي بأن الصراع في سوريا يجب أن يتوقف على الفور.
Advertisement
وقال فيدان إنه يدعم الدور البناء الذي تضطلع به الولايات المتحدة في سوريا وإن تركيا مستعدة للعمل معها من أجل التوصل لنهاية دائمة للصراع.

وتابع فيدان إن تدخلات إسرائيل في الأراضي السورية تزيد من تفاقم المشكلة، وإن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يقوض أيضا جهود السلام الإقليمي.
مواضيع ذات صلة
عن سوريا... هذا ما قاله تيمور جنبلاط
lebanon 24
19/07/2025 13:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق له.. هذا ما قاله وزير دفاع سوريا بعد القرار الأوروبي برفع العقوبات
lebanon 24
19/07/2025 13:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في أول تعليق رسمي.. هذا ما قالته حماس عن صفقة ويتكوف الجديدة!
lebanon 24
19/07/2025 13:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من نتنياهو بعد "ضربة أميركا" لـ"نووي إيران".. هذا ما قاله
lebanon 24
19/07/2025 13:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:51 | 2025-07-19
05:43 | 2025-07-19
05:41 | 2025-07-19
05:18 | 2025-07-19
04:35 | 2025-07-19
04:31 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24