Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: العمليات في قطاع غزة مستمرة

Lebanon 24
19-07-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1393883-638885366628263436.png
Doc-P-1393883-638885366628263436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل تنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة ضد الفصائل المسلحة"، استنادا إلى معلومات من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك".
Advertisement

وأفاد الجيش بأن قواته في شمال غزة تمكنت خلال الساعات الماضية من تصفية عدد من المسلحين عبر عمليات برية وضربات جوية، إلى جانب مواصلة تفكيك بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية ومخازن أسلحة فوق الأرض وتحتها.

كما أوضح البيان أن القوات الإسرائيلية العاملة في شمال ووسط القطاع كشفت عن بنى تحتية معادية، وقامت بتفكيك عدد من مواقع البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في منطقة بيت حانون.

وفي مدينة غزة، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها، موجهة ضربات دقيقة لاستهداف مسلحين وتفكيك مواقع بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق نار وقنص ومخازن أسلحة.

وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 90 هدفا خلال الساعات الماضية، بالتنسيق مع القوات البرية، من بينها مجمعات عسكرية ومنشآت مرتبطة بعناصر مسلحة وبنى تحتية تحت الأرض.
مواضيع ذات صلة
عمليات نسف مستمرة يقوم بها الجيش الإسرائيلي شرقي غزة وشرقي جباليا البلد شمال قطاع غزة
lebanon 24
19/07/2025 19:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا ونجري تقييما مستمرا للأوضاع
lebanon 24
19/07/2025 19:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مبان شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
19/07/2025 19:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استعادة جثة جندي من قطاع غزة في عملية مشتركة مع "الشاباك"
lebanon 24
19/07/2025 19:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-19
12:00 | 2025-07-19
11:54 | 2025-07-19
11:43 | 2025-07-19
11:30 | 2025-07-19
11:16 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24