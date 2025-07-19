الجيش الإسرائيلي: العمليات في قطاع غزة مستمرة

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أعلن الجيش أن "قواته تواصل تنفيذ عمليات ميدانية في ضد الفصائل المسلحة"، استنادا إلى معلومات من الجيش وجهاز " ".وأفاد الجيش بأن قواته في شمال غزة تمكنت خلال الساعات الماضية من تصفية عدد من المسلحين عبر عمليات برية وضربات جوية، إلى جانب مواصلة تفكيك بنى تحتية تابعة للفصائل ومخازن أسلحة فوق الأرض وتحتها.كما أوضح البيان أن القوات العاملة في شمال ووسط القطاع كشفت عن بنى تحتية معادية، وقامت بتفكيك عدد من مواقع البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في منطقة بيت حانون.وفي مدينة غزة، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها، موجهة ضربات دقيقة لاستهداف مسلحين وتفكيك مواقع بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق نار وقنص ومخازن أسلحة.وأشار الجيش إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 90 هدفا خلال الساعات الماضية، بالتنسيق مع ، من بينها مجمعات عسكرية ومنشآت مرتبطة بعناصر مسلحة وبنى تحتية تحت الأرض.