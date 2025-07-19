اجتماع ثلاثي في عمّان لتثبيت الأمن في السويداء.. هذا ما نتج عنه

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وأكد وبرّاك، خلال اللقاء، على تضامن كل من والولايات المتحدة الكامل مع سوريا، مشددين على دعمهم لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.وبحث المجتمعون سلسلة من الخطوات العملية لدعم سوريا في تنفيذ الاتفاقات الهادفة إلى بسط وسيادة القانون على كامل أراضيها. وجرى التوافق على إجراءات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر في محافظة ، بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجَزين.