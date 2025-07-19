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عربي-دولي

اجتماع ثلاثي في عمّان لتثبيت الأمن في السويداء.. هذا ما نتج عنه

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:30
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شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، اجتماعًا ثلاثيًا ضمّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب المبعوث الأميركي توم برّاك، وذلك في إطار مساعٍ دولية مشتركة لدعم استقرار سوريا وتعزيز سيادتها.
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وأكد الصفدي وبرّاك، خلال اللقاء، على تضامن كل من الأردن والولايات المتحدة الكامل مع سوريا، مشددين على دعمهم لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وبحث المجتمعون سلسلة من الخطوات العملية لدعم سوريا في تنفيذ الاتفاقات الهادفة إلى بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كامل أراضيها. وجرى التوافق على إجراءات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجَزين.

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