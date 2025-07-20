ضجّة كبيرة... هل توقّع مسلسل "عائلة سيمبسون" فضيحة آندي بايرون وكريستين كابوت؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، بصور لشخصيتين من المسلسل الكرتوني الشهير " "، تقفان في وضعية مشابهة تماماً لتلك التي ظهر بها الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" آندي بايرون مع مسؤولة الموارد البشرية كريستين كابوت، خلال حفل فرقة "كولدبلاي".

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وأشار رواد مواقع التواصل إلى أنّ الصور تعود لإحدى حلقات المسلسل في عام 2017.

وتسبّبت الصور بعاصفة من التعليقات الساخرة، على الرغم من أنّ العديد من رواد مواقع التواصل أكّدوا أنّها معدّلة بالذكاء الاصطناعيّ. (الامارات 24)