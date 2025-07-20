إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى كل من عاد أو ينوي العودة إلى مناطق بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون، الشجاعية، الدرج، المدينة القديمة، التفاح، الزيتون وأحيائها
⭕️المناطق المذكورة هي مناطق قتال خطيرة!
⭕️يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه المناطق بقوة شديدة جدًا.
⭕️من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك… pic.twitter.com/hySoBlfEMw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2025
#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى كل من عاد أو ينوي العودة إلى مناطق بيت لاهيا، جباليا، بيت حانون، الشجاعية، الدرج، المدينة القديمة، التفاح، الزيتون وأحيائها
⭕️المناطق المذكورة هي مناطق قتال خطيرة!
⭕️يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه المناطق بقوة شديدة جدًا.
⭕️من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك… pic.twitter.com/hySoBlfEMw