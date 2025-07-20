Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1394226-638886298424050121.png
Doc-P-1394226-638886298424050121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق في وسط قطاع غزة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
 
وقال مسعفون إن 30 فلسطينيا على الأقل قتلوا في انتظار المساعدات مع تزايد الجوع.

وأثار طلب الإخلاء العسكري الذي قد يشير إلى هجوم وشيك على أحياء في دير البلح قلق عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يخشون من احتجاز أقاربهم هناك. (العربية) 
 
Advertisement


مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة للسكان في خانيونس وبني سهيلا وعبسان جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
lebanon 24
21/07/2025 00:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يجدد أوامر الإخلاء لسكان بيت لاهيا والكرامة شمال قطاع غزة
lebanon 24
21/07/2025 00:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-20
16:49 | 2025-07-20
16:41 | 2025-07-20
16:40 | 2025-07-20
16:08 | 2025-07-20
16:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24