إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى كل من عاد أو ينوي العودة إلى مناطق ، ، بيت حانون، الشجاعية، الدرج، ، التفاح، وأحيائها

⭕️المناطق المذكورة هي مناطق قتال خطيرة!

⭕️يعمل في هذه المناطق بقوة شديدة جدًا.

⭕️من أجل سلامتكم، يُمنع التحرك… pic.twitter.com/hySoBlfEMw