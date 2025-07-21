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عربي-دولي

عن موعد نهاية الجيش الأوكراني.. هذا ما تنبأت به صحيفة فرنسية

Lebanon 24
21-07-2025 | 01:29
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ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنه إذا واصلت القوات الروسية ضغطها الناجح على كافة الجبهات، فقد تنهار القوات الأوكرانية حتى نهاية العام. 
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وتساءلت الصحيفة: "هل سيتمكن الجيش الأوكراني من الصمود لنصف عام؟ لعام كامل؟ لا يهم، فالحرب قد خسرت فعليا".

وبحسب الصحيفة، فقد خسرت أوكرانيا كمية كبيرة من المعدات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهو ما يؤثر على فعالية عملياتها القتالية ضد روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن "روسيا باتت تمتلك نافذة من الفرص في المستقبل، ما يمنحها تفوقا تكتيكيا على المدى المتوسط والطويل". (روسيا اليوم) 

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