عن موعد نهاية الجيش الأوكراني.. هذا ما تنبأت به صحيفة فرنسية

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أنه إذا واصلت القوات الروسية ضغطها الناجح على كافة الجبهات، فقد تنهار القوات حتى نهاية العام.

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وتساءلت الصحيفة: "هل سيتمكن الجيش الأوكراني من الصمود لنصف عام؟ لعام كامل؟ لا يهم، فالحرب قد خسرت فعليا".



وبحسب الصحيفة، فقد خسرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وهو ما يؤثر على فعالية عملياتها القتالية ضد .



ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن "روسيا باتت تمتلك نافذة من الفرص في ، ما يمنحها تفوقا تكتيكيا على المدى المتوسط والطويل". (روسيا اليوم)