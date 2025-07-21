Advertisement

عربي-دولي

زعيم "أخطر" عصابة لتهريب المخدرات يعود الى اميركا.. سلمته الاكوادور

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1394455-638886861219871668.jpg
Doc-P-1394455-638886861219871668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلّمت الحكومة الإكوادورية الولايات المتحدة الأحد أدولفو ماسياس المعروف بـ"فيتو" وزعيم عصابة تهريب المخدرات "لوس تشونيروس" الذي ألقي القبض عليه في نهاية حزيران بعد عام ونيّف على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات.
Advertisement

وفيتو مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين.

ووصفه المدعي العام جون دارام حينها بأنه "زعيم بلا رحمة" وتاجر مخدرات يعمل "لحساب منظمة إجرامية عابرة للقارات".

وجاء في بيان أصدرته مصلحة السجون لصحافيين أن زعيم عصابة تهريب المخدرات "غادر سجن لا روكا" تحت حراسة الشرطة والجيش، "في إطار عملية تسليم".
مواضيع ذات صلة
كولومبيا تضبط لأول مرة غواصة مسيّرة عن بعد لتهريب المخدرات
lebanon 24
21/07/2025 11:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك عصابة خطرة في مصر تخصصت بسرقة الدراجات النارية
lebanon 24
21/07/2025 11:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
lebanon 24
21/07/2025 11:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربيّة... إحباط تهريب مخدرات
lebanon 24
21/07/2025 11:36:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:33 | 2025-07-21
04:25 | 2025-07-21
04:17 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:13 | 2025-07-21
04:09 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24