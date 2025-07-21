زعيم "أخطر" عصابة لتهريب المخدرات يعود الى اميركا.. سلمته الاكوادور

Advertisement

سلّمت الحكومة الإكوادورية الأحد أدولفو ماسياس المعروف بـ" " وزعيم عصابة تهريب المخدرات "لوس تشونيروس" الذي ألقي القبض عليه في نهاية حزيران بعد عام ونيّف على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات.وفيتو مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين.ووصفه جون دارام حينها بأنه "زعيم بلا رحمة" وتاجر مخدرات يعمل "لحساب منظمة إجرامية عابرة للقارات".وجاء في بيان أصدرته لصحافيين أن زعيم عصابة تهريب المخدرات "غادر سجن لا روكا" تحت حراسة الشرطة والجيش، "في إطار عملية تسليم".