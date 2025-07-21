يُعد من أبرز المقامات الدينية التاريخية.. اعتداء يطال مقاما "درزيا" في جبل الشيخ بريف دمشق (صور)

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"هذا العمل الذي يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي واستهداف الرموز للأقليات في البلاد"، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الاستفزازات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري. أعلن ان مجموعة مجهولة اعتدت على مقام الشيخ عبدالله في بلدة الواقعة في منطقة ، أمس الأحد، حيث جرى تفجير وتخريب المقام."هذا العمل الذي يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي واستهداف الرموز للأقليات في البلاد"، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الاستفزازات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري.

ويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المقامات الدينية التاريخية لدى أبناء في ولبنان، ويحظى بمكانة روحية كبيرة كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة.



وقد ظل المقام محط زيارات دينية منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع الدائر في سوريا.



وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها لحقوق الإنسان. (سكاي نيوز)