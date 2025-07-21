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يُعد من أبرز المقامات الدينية التاريخية.. اعتداء يطال مقاما "درزيا" في جبل الشيخ بريف دمشق (صور)

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:40
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان مجموعة مجهولة اعتدت على مقام الشيخ عبدالله في بلدة بيت جن الواقعة في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق، أمس الأحد، حيث جرى تفجير وتخريب المقام. 
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وقال المرصد "هذا العمل الذي يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي واستهداف الرموز الدينية للأقليات في البلاد"، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذا النوع من الاستفزازات التي تهدد النسيج الاجتماعي السوري.
 
 
 
ويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المقامات الدينية التاريخية لدى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان، ويحظى بمكانة روحية كبيرة كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة.

وقد ظل المقام محط زيارات دينية منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع الدائر في سوريا.

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان. (سكاي نيوز)

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