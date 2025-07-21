عن هجمات إسرائيل في اليمن.. هذا ما كشفه خبير عسكريّ

اعتبر خبير عسكري بارز أن ضربات على ميناء الحديدة في اليمن تمثل "ردة فعل لا تحقق شيئاً".

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وقال الخبير الإستراتيجي أن ما تقوم به إسرائيل في اليمن، يكشف عن عجز عن لجم هجمات الحوثيين في اليمن المتواصلة ضد إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ.

وذكر حنا أن الحوثيين لديهم ترسانة من أسلحة يمكنهم استخدامها، أي أنهم لا يعتمدون على الصواريخ فحسب، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه معضلة أساسية تتمثل في بُعد المسافة بينها وبين اليمن، في حين أنه لا تمتلك معلومات دقيقة عن الأهداف الأساسية هناك.

حنا أوضح أيضاً أن الجيش يضرب الأهداف المدنية في اليمن والدليل على ذلك قصفه ، مشيراً إلى أن هذا ليس مصدراً لإدخال الأسلحة وكذلك ميناء الحديدة الذي لا يمثل ممراً أساسياً لصواريخ جماعة .