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عربي-دولي

عن هجمات إسرائيل في اليمن.. هذا ما كشفه خبير عسكريّ

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:22
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اعتبر خبير عسكري بارز أن ضربات إسرائيل على ميناء الحديدة في اليمن تمثل "ردة فعل لا تحقق شيئاً".
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وقال الخبير الإستراتيجي الياس حنا أن ما تقوم به إسرائيل في اليمن، يكشف عن عجز تل أبيب عن لجم هجمات الحوثيين في اليمن المتواصلة ضد إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ.
 
 
 
وذكر حنا أن الحوثيين لديهم ترسانة من أسلحة يمكنهم استخدامها، أي أنهم لا يعتمدون على الصواريخ فحسب، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه معضلة أساسية تتمثل في بُعد المسافة بينها وبين اليمن، في حين أنه لا تمتلك معلومات دقيقة عن الأهداف الأساسية هناك.
 
 
حنا أوضح أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يضرب الأهداف المدنية في اليمن والدليل على ذلك قصفه مطار صنعاء، مشيراً إلى أن هذا المطار ليس مصدراً لإدخال الأسلحة وكذلك ميناء الحديدة الذي لا يمثل ممراً أساسياً لصواريخ جماعة الحوثي.
 
 
 
 
 
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