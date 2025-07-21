أردوغان: لن نترك الرئيس السوريّ أحمد الشرع وحيداً

قال الرئيس إنّ " تعمل على عرقلة الإستقرار في والمنطقة"، وأضاف: "لن نترك الرئيس السوريّ وحيداً".

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وتابع أنّ "سنُقدّم كلّ أشكال الدعم لتسريع العودة الطوعية للسوريين من ".



ورأى أنّ "هناك جزءاً من يُحاول نشر الفساد في سوريا".