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أردوغان: لن نترك الرئيس السوريّ أحمد الشرع وحيداً

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:42
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ "إسرائيل تعمل على عرقلة الإستقرار في سوريا والمنطقة"، وأضاف: "لن نترك الرئيس السوريّ أحمد الشرع وحيداً".
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وتابع أردوغان أنّ "سنُقدّم كلّ أشكال الدعم لتسريع العودة الطوعية للسوريين من تركيا".

ورأى أنّ "هناك جزءاً من الدروز يُحاول نشر الفساد في سوريا".
 
 
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