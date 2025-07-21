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الأمم المتحدة تستنكر قرار إخلاء وسط غزة: ضربة للجهود الإنسانية

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:49
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استنكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأمر العسكري الإسرائيلي للسكان والنازحين في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة للانتقال جنوباً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل ضربة جديدة للجهود الإنسانية في غزة وسط الحرب.
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المكتب قال إن الأمر الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي، يمثل ضرباً لشريان الحياة الذي يساعد الناس على البقاء في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أمر سكان منطقة دير البلح في وسط غزة بالمغادرة فوراً بسبب عمليات وشيكة، حيث شوهدت عائلات بأكملها تجر أمتعتها القليلة وتتوجه جنوباً.
 
مع هذا، فقد أكد المكتب أنَّ موظفي الأمم المتحدة "باقون" في المنطقة، حيث تمت مشاركة إحداثيات مواقعهم مع "الأطراف المعنية". (24)

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