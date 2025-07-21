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عربي-دولي

مجلس التعاون يطالب بفك الحصار المفروض على غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:40
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانة دول مجلس التعاون واستنكارها البالغ، لاستمرار "الحصار الجائر الغير إنساني والغير قانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلي على قطاع غزة".
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وأضاف البديوي: "ندين الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنعها لدخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحدي واضح للمجتمع الدولي".

وأكد أن "مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي".

ودعا المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى "التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة".

كما جدد الأمين العام، موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
(سكاي نيوز)
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