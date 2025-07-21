هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟

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أعلن أن الرئيس الأميركي فوجئ بالغارات الجوية التي شنّتها على مؤخراً، في ظل تقارير تفيد بقلقه المتزايد من النهج العسكري المتصاعد لرئيس الوزراء .وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات صحفية يوم الإثنين: "الرئيس يتمتع بعلاقة عمل قوية مع رئيس ، ويبقى على تواصل مستمر معه. لكنه تفاجأ من الضربات الجوية في سوريا، وكذلك من استهداف كاثوليكية في غزة".وتأتي هذه التصريحات بعد التي استهدفت مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري في العاصمة يوم الأربعاء الماضي، في هجوم هو الثالث من نوعه على الموقع ذاته خلال أقل من 24 ساعة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانبعاث سحب كثيفة من الدخان.كما أعربت عن قلقها من التوتر المتصاعد، في وقت كانت تعتقد فيه أنها على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف العنف، لاسيما في ظل التصعيد العسكري قرب مناطق تواجد الطائفة الدرزية في جنوب سوريا. (روسيا اليوم)