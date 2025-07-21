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عربي-دولي
هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
16:33
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أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فوجئ بالغارات الجوية التي شنّتها
إسرائيل
على
سوريا
مؤخراً، في ظل تقارير تفيد بقلقه المتزايد من النهج العسكري المتصاعد لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات صحفية يوم الإثنين: "الرئيس
ترامب
يتمتع بعلاقة عمل قوية مع رئيس
نتنياهو
، ويبقى على تواصل مستمر معه. لكنه تفاجأ من الضربات الجوية في سوريا، وكذلك من استهداف
كنيسة
كاثوليكية في غزة".
وتأتي هذه التصريحات بعد
الغارات
التي استهدفت مبنى هيئة الأركان العامة للجيش السوري في العاصمة
دمشق
يوم الأربعاء الماضي، في هجوم هو الثالث من نوعه على الموقع ذاته خلال أقل من 24 ساعة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانبعاث سحب كثيفة من الدخان.
كما أعربت
الولايات المتحدة
عن قلقها من التوتر المتصاعد، في وقت كانت تعتقد فيه أنها على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف العنف، لاسيما في ظل التصعيد العسكري قرب مناطق تواجد الطائفة الدرزية في جنوب سوريا. (روسيا اليوم)
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