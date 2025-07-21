"إذا لزم الأمر".. ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية

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أعلن الرئيس الأميركي استعداد بلاده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية "إذا لزم الأمر".جاء تهديد بعد أن تحدّث لقناة الأميركية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع بشأن البرمنامج حاليا.وكتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": " عباس يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".