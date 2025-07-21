Advertisement

عربي-دولي

"إذا لزم الأمر".. ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1394850-638887631688713524.png
Doc-P-1394850-638887631688713524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد بلاده لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية "إذا لزم الأمر".
Advertisement

جاء تهديد ترامب بعد أن تحدّث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة فوكس نيوز الأميركية عن أضرار جسيمة أعقبت الهجوم السابق، وأن بلاده غير مستعدة للشروع في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرمنامج النووي حاليا.

وكتب ترامب في موقع "تروث سوشيال": "وزير الخارجية عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية: "الأضرار بالغة، لقد دُمرت".. هذا ما قلته بالطبع، وسنكرره إذا لزم الأمر".
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعود ونشن ضربات أخرى على المنشآت النووية الإيرانية في حال عادت طهران إلى نشاطها النووي
lebanon 24
22/07/2025 10:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN: ترامب مستعد للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر
lebanon 24
22/07/2025 10:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مستعد للجلوس مع زيلينسكي وبوتين إذا لزم الأمر
lebanon 24
22/07/2025 10:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة تدعي بأن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر
lebanon 24
22/07/2025 10:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2025-07-22
01:20 | 2025-07-22
01:11 | 2025-07-22
00:48 | 2025-07-22
00:45 | 2025-07-22
00:34 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24