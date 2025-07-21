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غوتيريش يعبر عن قلقه الشديد من انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

Lebanon 24
21-07-2025 | 23:42
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه تجاه التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "آخر شريان يبقي الناس على قيد الحياة ينهار".
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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه يوم الاثنين، إن الأمين العام "يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية".


أضاف: "على إسرائيل التزام بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها".


وتأتي هذه التصريحات في ظل الوضع المأساوي الذي يعاني منه سكان غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة وصول أعداد غير مسبوقة من المرضى إلى المستشفيات، يعانون من إعياء وإجهاد شديدين نتيجة الجوع، وسط انهيار تام للمنظومة الصحية.
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