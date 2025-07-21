غوتيريش يعبر عن قلقه الشديد من انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

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وقال المتحدث باسمه يوم الاثنين، إن "يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية".أضاف: "على بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها".وتأتي هذه التصريحات في ظل الوضع المأساوي الذي يعاني منه ، حيث أعلنت وصول أعداد غير مسبوقة من المرضى إلى المستشفيات، يعانون من إعياء وإجهاد شديدين نتيجة الجوع، وسط انهيار تام للمنظومة الصحية.