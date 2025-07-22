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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لا تسامح مع مرتكبي الجرائم في سوريا

Lebanon 24
22-07-2025 | 15:00
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم على "ضرورة محاسبة كل من تورط في الفظائع والانتهاكات التي حدثت في سوريا".
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وأوضحت الوزارة أن "واشنطن تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب، وويتكوف في طريقه إلى المنطقة".
وأضافت أن "لدى ترمب أمل كبير في التقدم بشأن اتفاق غزة".
 
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