الخارجية الأميركية: لا تسامح مع مرتكبي الجرائم في سوريا

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أكدت اليوم على "ضرورة محاسبة كل من تورط في الفظائع والانتهاكات التي حدثت في ".وأوضحت الوزارة أن " تتابع الأوضاع في سوريا عن كثب، وويتكوف في طريقه إلى المنطقة".