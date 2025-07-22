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عربي-دولي

إسرائيل تترقب رد حماس على هدنة غزة.. وويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
22-07-2025 | 16:09
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يترقب المسؤولون الإسرائيليون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت القناة 13 الاسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.
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وذكر المصدر: "في ظل المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة رسالة تهديد إلى حماس، مطالبة إياها بتسليم قرارها على الفور".

وجاء في الرسالة الأميركية: "اتخذوا قراركم الآن.. نحن لسنا على استعداد للانتظار لفترة أطول".

وكشفت القناة 13 أن المسؤولين الإسرائيليين يقدّرون أن "رد حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وأضافت: "وفقا للتقديرات، فإن تأخر رد حماس ينبع من اختلافات في الرأي داخل الحركة".

ويؤكد تقرير القناة 13 ما كشفته شبكته "سي إن إن" الأميركية، الإثنين، بأن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.

ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولهما إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على "ممر" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحفيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة "وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".(سكاي نيوز)
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