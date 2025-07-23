"ترامب لن يتوسل إيران لأجل التفاوض".. مصادر مطلعة تكشف

قال الرئيس الأميركي، ، إن قررت التوقف عن محاولة إقناع بالدخول في محادثات بشأن برنامجها .

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وأضاف ترامب في محادثات خاصة مؤخراً، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدرين مطلعين: "إذا أرادت المشاركة في المفاوضات، فهم مرحب بهم.. أما نحن، فلن نحاول إقناعهم أو التوسل إليهم". (العربية)