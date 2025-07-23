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عربي-دولي

"ترامب لن يتوسل إيران لأجل التفاوض".. مصادر مطلعة تكشف

Lebanon 24
23-07-2025 | 09:27
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قررت التوقف عن محاولة إقناع إيران بالدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي.
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وأضاف ترامب في محادثات خاصة مؤخراً، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدرين مطلعين: "إذا أرادت طهران المشاركة في المفاوضات، فهم مرحب بهم.. أما نحن، فلن نحاول إقناعهم أو التوسل إليهم". (العربية)
 
 

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